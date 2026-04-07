Volltreffer +80% - Trading-Ziel erreichtIm RuMaS Express-Service vom 19. März wurde eine interessante Short-Chance für Tesla vorgestellt. Die damalige Analyse lief unter der Überschrift: "Tesla vor dem Kursrutsch?" und bezog sich auf charttechnische Aspekte. Des Weiteren wurde auf das von der US-Bank JP Morgan Ende Januar ausgegebene Kursziel von 145,00 USD hingewiesen. Das Fazit der RuMaS-Redaktion lautete, dass ein Erreichen dieses Kursziels einen ...

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