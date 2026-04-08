Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned unterstreicht mit drei Personalien die gestiegene Bedeutung seiner Auslandsexpansion. Das Unternehmen will damit die lokale Entscheidungsfindung hinsichtlich der Standorte in Dänemark, Frankreich und der Schweiz stärken. Schauen wir uns zunächst das größte der drei Länder an: Frankreich. Dort ist Fastned bereits 2021 gestartet und betreibt dort aktuell bereits rund 60 Ladeparks, die vergangenes Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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