DJ PTA-News: s Wohnbaubank AG: Information zum Jahresergebnis 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
s Wohnbaubank AG: Information zum Jahresergebnis 2025
Wien (pta000/08.04.2026/16:51 UTC+2)
Hiermit gibt die s Wohnbaubank AG bekannt, dass Informationen zum Jahresergebnis 2025 auf der Website veröffentlicht wurden. Internet-Veröffentlichung: https://www.swohnbaubank.at/de/ueber_die_s-wohnbaubank/bilanzzahlen
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Aussender: s Wohnbaubank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Friedrich Schröder Tel.: +43 (0) 50100-29156 E-Mail: friedrich.schroeder@erstebank.at Website: www.swohnbaubank.at ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1775659860928 ]
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April 08, 2026 10:51 ET (14:51 GMT)