Hightech "Made in France" mit Rückenwind durch KI und Photoniks: Riber verbessert trotz leicht rückläufigem Umsatz deutlich seine Profitabilität und könnte vor einem neuen Wachstumszyklus stehen. Riber gehört zu den Hidden Champions der europäischen Halbleiterindustrie. Das französische Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Molekularstrahlepitaxie (MBE) - einer Schlüsseltechnologie, mit der sich Halbleiterschichten mit atomarer Präzision ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de