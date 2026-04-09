Mutares zündet die nächste Stufe ihrer Wachstumsstrategie - und greift dabei gezielt bei einem der größten Player der Branche zu. Gleich zwei Übernahmen vom Automobilzulieferer Magna International sollen das Portfolio massiv stärken. Für Anleger entsteht daraus eine klare Botschaft: Mutares baut weiter konsequent an der nächsten Exit-Generation. Doppel-Deal mit Magna: Plattform-Ausbau im Automotive-Segment Mutares sichert sich zwei Geschäftsbereiche von Magna und baut damit sein Segment Automotive & Mobility gezielt aus. Im Fokus steht dabei das europäische Automobilbeleuchtungsgeschäft mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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