Sicher ist, dass nichts sicher ist! Die internationale Sicherheitslage befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der zunehmend durch digitale Technologien geprägt wird. Politische Konflikte zwischen Staaten werden heute nicht mehr ausschließlich mit militärischen Mitteln ausgetragen, sondern verlagern sich in erheblichem Maße in den virtuellen Raum. Parallel dazu wächst die Bedeutung von Daten, Kommunikationssystemen und technologischer Infrastruktur als strategische Ressourcen moderner Gesellschaften. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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