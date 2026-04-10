Die BASF-Aktie steht bei rund 55 Euro, wieder: 2023, 2024 und 2025 war das schon so - und jedes Mal ist das Papier dort gescheitert und wieder in den Unterstützungsbereich bei knapp 42 Euro zurückgefallen (siehe auch Tageschart unten). Kann nun der Ausbruch gelingen? Der Chemie-Konzern ist derzeit mit 48,2 Milliarden Euro bewertet. Das ist nicht sonderlich viel bei einem Umsatz von 59,7 Milliarden Euro (2024: 61,4 Milliarden Euro), auch wenn der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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