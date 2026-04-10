Enertrag berichtet über einen deutlich gestiegenen Jahresüberschuss 2025/26. Das Unternehmen richtet derweil auch seinen Vorstand neu aus. Das regenerative Energienuntenehmen Enertrag blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/26 zurück. Wie die Gesellschaft aus Dauerthal mitteilte, erwartet sie einen Jahresüberschuss von rund 34 Millionen (Mio.) Euro und steigert damit das Ergebnis deutlich gegenüber dem Vorjahr (25 Mio. Euro). In Deutschland habe sich das Unternehmen Auktionszuschläge für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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