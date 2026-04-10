EQS-News: GRAMMER Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GRAMMER Aktiengesellschaft
|Grammer-Allee 2
|92289 Ursensollen
|Deutschland
|E-Mail:
|investor-relations@grammer.com
|Internet:
|https://www.grammer.com
|ISIN:
|DE0005895403
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306632 10.04.2026 CET/CEST