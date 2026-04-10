Die US-Börsen haben nach einer insgesamt starken Woche am letzten Handelstag der Woche ein gemischtes Bild gezeigt. Die Lage im Iran bleibt angespannt, da die Waffenruhe weiterhin unsicher ist. Vor den für das Wochenende angesetzten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan verschärfte US-Präsident Donald Trump den Ton und stellte weitere Militärschläge in Aussicht, falls die Verhandlungen scheitern sollten.Neue Konjunktur- und Inflationsdaten aus den USA spielten für die Märkte kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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