RBC sieht enormes Potenzial - Maximale Gewinne und spannende Perspektiven In der vergangenen Woche wurde das Kursziel bei diesem RuMaS-Trading-Tipp übertroffen, maximal konnte man einen Gewinn von 15,12 Prozent sehen. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Einschätzung der kanadischen Investmentbank RBC, die ihr Kursziel von 10,00 Euro zur Wochenmitte erneut bestätigte. Ausgehend vom Schlusskurs am vergangenen Freitag ergibt sich daraus ein beeindruckendes ...

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