Aktuelle Entwicklung der Salzgitter-AktieIn der Kalenderwoche 15 konnte die Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006202005) einen beeindruckenden Kurssprung von 24,21 Prozent verzeichnen. Damit avancierte das Unternehmen aus Salzgitter zum Top-Performer im MDAX. Am Freitag schloss die Aktie mit einem Kurs von 47,82 Euro, was zugleich das Wochenhoch am Handelsplatz Xetra markierte.Status der EmpfehlungAktuell ist die Salzgitter-Aktie keine laufende Empfehlung ...

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