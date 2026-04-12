Das kalifornische Unternehmen, das sich auf Quantencomputer spezialisiert hat, wurde im RuMaS Express-Service vom 31. März aus der charttechnischen Perspektive betrachtet. In diesem Zusammenhang wurde auf den dramatischen Kursrückgang der Aktie hingewiesen: Der Wert war von 50,30 Euro auf lediglich 11,00 Euro gefallen. Aufgrund dieses starken Rückgangs vermuteten wir eine Erholungsbewegung, die vor allem für spekulative Anleger und kurzfristig orientierte ...

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