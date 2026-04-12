Das kalifornische Unternehmen, das sich auf Quantencomputer spezialisiert hat, wurde im RuMaS Express-Service vom 31. März aus der charttechnischen Perspektive betrachtet. In diesem Zusammenhang wurde auf den dramatischen Kursrückgang der Aktie hingewiesen: Der Wert war von 50,30 Euro auf lediglich 11,00 Euro gefallen. Aufgrund dieses starken Rückgangs vermuteten wir eine Erholungsbewegung, die vor allem für spekulative Anleger und kurzfristig orientierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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