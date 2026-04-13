Prismo Metals Inc. (0,08 CAD; WKN: A2QEDG; ISIN: CA74275P1071) aus Vancouver hat am Silver-King-Projekt in Arizona die erste Diamantbohrphase erfolgreich abgeschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das historisch bedeutende Silbervorkommen, das bereits 1875 entdeckt wurde, liegt in direkter Nähe zum Weltklasse-Projekt Resolution Copper und damit in einem geologisch hochinteressanten Revier mit erheblichem strategischem Potenzial. Besonders spannend ist, dass die Bohrungen nicht nur die historische Silberzone bestätigten, sondern in der Tiefe auch Hinweise auf ein mögliches porphyrisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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