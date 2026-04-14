Die neue Photovoltaik-Modulgeneration von Solarwatt erreicht dank effizienteren Solarzellen, einer größeren aktiven Oberfläche und einer passivierten Randtechnologie mehr Leistung als die Vorgängerserie. Der Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat seine TOPCon-Solarmodule verbessert. Das Unternehmen bietet nun eine neue Photovoltaik-Modulgeneration mit gesteigerter Nennleistung gleicher Fläche an. Diese beträgt nun bis zu 470 Watt. Das entspricht 235 Watt pro Quadratmeter. Bisher erreichten die Solarwatt-Module ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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