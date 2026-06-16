Die Solarwatt GmbH bringt mit der Battery vision 2.0 eine neue Generation seines modularen Heimspeichers auf den Markt. Die nutzbare Kapazität pro Batteriemodul steigt nach Unternehmensangaben von 2,6 auf 4,3 kWh. Der Speicher ist ab sofort verfügbar und soll insbesondere für Anwendungen der Sektorenkopplung ausgelegt sein. Der Dresdner Anbieter Solarwatt stellt die Battery vision 2.0 auf der Fachmesse The smarter E Europe vom 23. bis 25. Juni 2026 in München vor. Gegenüber dem Vorgängermodell erhöht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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