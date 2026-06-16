Dresden (ots) -+++ 42 Prozent mehr nutzbare Speicherkapazität auf nahezu gleichem Raum +++ Garantiert hoher Energiedurchsatz von 22 MWh pro Batteriepack +++ Entwickelt für Sektorenkopplung und Anwendungen wie Vehicle-to-HomeSolarwatt stellt im Rahmen der Fachmesse The smarter E Europe (23. bis 25. Juni 2026 in München) die Version 2.0 der SOLARWATT Battery vision vor. Der Heimspeicher des seit mehr als 30 Jahren am Markt etablierten Solarunternehmens stellt bei nahezu gleichen Abmessungen deutlich mehr Kapazität zur Verfügung als das Vorgängermodell: "Bei der ersten Version der SOLARWATT Battery vision lag die nutzbare Kapazität eines Batteriepacks bei 2,6 Kilowattstunden. Jetzt sind es 4,3 Kilowattstunden. Damit bietet Solarwatt bei fast gleichen Maßen und niedrigeren Preisen nun 42 Prozent mehr nutzbare Kapazität. Das steigert die Wirtschaftlichkeit des Speichers enorm", sagt Peter Bachmann, Chief Product Officer von Solarwatt.Entwickelt für Sektorenkopplung und Anwendungen wie Vehicle-to-HomeDer Heimspeicher wurde als Teil eines ganzheitlichen Solarwatt-PV-Systems entwickelt und ist auf die Anforderungen des modernen Energiemarkts ausgelegt. Seine Leistungsbeständigkeit (SoH, State of Health) über die garantierte Funktionsdauer von zehn Jahren orientiert sich nicht nur am typischen Muster von Speicherladungen aus einer PV-Anlage im Jahresverlauf, sondern an einem deutlich dynamischeren Lade- und Entlade-Profil in Kombination von PV-Anlage, dynamischen Netzbezug, Vehicle-to-Home-Integration und kommender Flexibilitätsvermarktung. So garantiert Solarwatt eine verbleibende Restkapazität von 80 Prozent nach über 16 Megawattstunden und noch 70 Prozent nach 22 MWh Energiedurchsatz pro Batteriemodul. Das bedeutet übertragen mehr als 5 MWh pro kWh Kapazität oder 132 MWh Energiedurchsatz für einen voll ausgebauten Speicher.Modularer und abwärtskompatibler AufbauDer neue Stromspeicher SOLARWATT Battery vision 2.0 ist wie das Vorgängermodell modular aufgebaut. Ein System besteht aus zwei bis sechs Batteriemodulen mit jeweils 4,3 Kilowattsunden und bietet damit eine nutzbare Speicherkapazität von 8,6 bis 25,9 kWh pro Batterieturm. Ein zweiter Batterieturm mit nochmals 25,9 kWh kann am gleichen Wechselrichter betrieben werden, was Hardware-Kosten spart. Für noch größere Anwendungen können bis zu zehn Türme mit insgesamt 259 kWh kombiniert werden.Zwei Speicher an einem WechselrichterDer neue Solarwatt-Heimspeicher lässt sich in Kombination mit dem SOLARWATT Inverter vision flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Speicher und Wechselrichter sind durch die Zellauswahl und die eingesetzte Hochvolt-Topologie optimal aufeinander abgestimmt und sorgen für einen hohen Wirkungsgrad im Gesamtsystem. Da an einen Wechselrichter bis zu zwei Batterietürme angeschlossen werden können, lassen sich sowohl neue Anlagen bedarfsgerecht konfigurieren als auch bestehende Systeme einfach erweitern. "Unsere Kunden können ihre bestehende Battery vision 1.0 problemlos mit der neuen Version 2.0 kombinieren und ergänzen. Vorhandene Installationen lassen sich dadurch mit geringem Aufwand nachrüsten", sagt Peter Bachmann.Installation als AC- und DC-Batterie und NotstromfunktionDie Kombination aus Battery vision und Inverter vision eignet sich besonders für die Neuinstallation, bietet aber ebenso die Möglichkeit, bestehende PV-Anlagen einzubinden und diese um einen Speicher zu erweitern. Dank Plug-and-play-Prinzip können die Komponenten schnell und einfach montiert und in Betrieb genommen werden. Der Solarwatt-Heimspeicher verfügt darüber hinaus über eine Notstromfunktion. Das Design der SOLARWATT Battery vision ist in Zusammenarbeit mit der BMW-Tochter DesignWorks USA entstanden. Auch bei der Entwicklung und Auswahl der Systemkomponenten hat SOLARWATT wieder mit BMW zusammengearbeitet.Ab jetzt verfügbarDie neue Battery vision 2.0 ist ab sofort bei Solarwatt bestell- und lieferbar. Die bisherige Version 1.0 ist auch weiterhin verfügbar. Für Installateure, die Battery vision ausprobieren möchten, bietet Solarwatt derzeit eine Neukunden-Aktion mit 50 Prozent Rabatt an.SOLARWATT Manager analysiert und steuert das EnergiesystemSolarwatt bietet Privathaushalten und Gewerbebetrieben ein Komplettpaket zur Sektorenkopplung an, das aus Solaranlage, Speicher, Wallboxen und Wärmepumpe besteht. Der SOLARWATT Manager analysiert und optimiert das Gesamtsystem, so dass zu jeder Zeit ein möglichst hoher Anteil der günstigen Solarenergie im Einfamilienhaus oder im Unternehmen selbst verwendet wird. Über das Heimenergiemanagement-System (HEMS) von Solarwatt ist neben der Steuerung des Solarstroms auch die Energiemarkt-Optimierung und damit die Nutzung von dynamischen Stromtarifen möglich.Über SolarwattDie 1993 gegründete Solarwatt GmbH ist einer der deutschen Solarpioniere und Innovationstreiber für die effiziente Eigenversorgung mit Solarstrom, nachhaltiger Wärme und Elektromobilität. Das Unternehmen bietet Eigenheim- und Gewerbebesitzern Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Auto-Ladelösungen im ganzheitlichen System in Premiumqualität an und steht den Kunden dabei als starker regionaler Partner mit jahrzehntelanger Expertise zur Seite. Solarwatt deckt die gesamte Kette von Produktion der Komponenten über Planung und Installation der PV-Anlage bis hin zur Betreuung und Wartung an vielen hundert Standorten in Deutschland ab. Weitere Informationen: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens Seckerpresse@solarwatt.comT +49-351-4676-1321Original-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71596/6295299