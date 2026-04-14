Effizientere Solarzellen und eine größere aktive Fläche sind für die gestiegene Leistung verantwortlich. Noch im April soll die Auslieferung der Topcon-Solarmodule starten. Solarwatt bringt eine neue Generation seiner Topcon-Solarmodule auf den Markt. Die Nennleistung wird dabei auf bis zu 470 Watt steigen, was einer Leistung von 235 Watt pro Quadratmeter Fläche entspricht. Die weitere Steigerung der Leistung sei durch den Einsatz noch effizienterer Zellen und einer größeren aktiven Modulfläche durch einen geringeren Zellabstand und passivierte Randtechnologie erreicht worden. Es handelt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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