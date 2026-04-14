Carl Zeiss Meditec ist ein international agierendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung medizintechnischer Produkte und Lösungen spezialisiert hat. In der vergangenen Woche wurde im RuMaS Express-Service ausführlich über das Unternehmen berichtet. Der Artikel trug den Titel: "Carl Zeiss Meditec: Das riecht nach Ausbruch". Rückblickend zeigt sich, dass diese Einschätzung sehr treffend war. Denn der Ausbruch über einen wichtigen ...

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