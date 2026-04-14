Wir sind stets offen und ehrlich gegenüber unseren Abonnenten - und das bleibt auch zukünftig unser Anspruch. Am 12. April, zur Mittagszeit, haben wir ein Update zu unserem Trading-Tipp vom 31. März gegeben, bei dem wir einen Einstiegskurs von 11,75 Euro genannt hatten. Unsere charttechnische Einschätzung am letzten Sonntag war: "Das fallende mittlere Bollinger Band muss überwunden werden und danach der Widerstand am Kursziel. Dann eröffnet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS