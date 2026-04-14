Wir sind stets offen und ehrlich gegenüber unseren Abonnenten - und das bleibt auch zukünftig unser Anspruch. Am 12. April, zur Mittagszeit, haben wir ein Update zu unserem Trading-Tipp vom 31. März gegeben, bei dem wir einen Einstiegskurs von 11,75 Euro genannt hatten. Unsere charttechnische Einschätzung am letzten Sonntag war: "Das fallende mittlere Bollinger Band muss überwunden werden und danach der Widerstand am Kursziel. Dann eröffnet sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.