Mitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

Erweiterung der HÖRMANN Geschäftsführung- Kerstin Schreiber wird zum 1. Mai 2026 in die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH berufen.Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) gibt personelle Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt, mit denen die langfristige Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe gezielt vorangetrieben wird. Zum 1. Mai 2026 wird Kerstin Schreiber zusätzlich zu ihrer bestehenden Funktion als Vorstandssprecherin der Funkwerk AG in die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH berufen. Mit diesem Schritt schließt die HÖRMANN Gruppe die Neuformierung ihrer Holding-Geschäftsführung ab, um die Unternehmensgruppe für die anstehenden Zukunftsaufgaben optimal aufzustellen.

Die HÖRMANN Industries GmbH ist in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering ...

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