Wer dachte, die Almonty-Aktie wäre mit einem Kursgewinn von rund +700% in den letzten zwölf Monaten das Maß aller Dinge im Rohstoffsektor, hat sich getäuscht. Mit einem Kursexplosion von über 1.100% stellt sie die Tungsten West-Aktie locker in den Schatten. Wer ist dieser neue Rohstoff-Highflyer und sollte man ihn im Portfolio haben? Der Rohstoff der Stunde Wolfram ist der strategische Rohstoff der Stunde. Sein extrem hoher Schmelzpunkt bei über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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