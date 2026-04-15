SMARTBROKER

Was hinter dem Altersvorsorgedepot steckt Das Altersvorsorgedepot ist eine geplante neue Form der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Ziel ist es, Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, Vermögen für den Ruhestand aufzubauen - und das stärker als bisher über den Kapitalmarkt. Anders als bei klassischen Modellen wird dabei auf feste Garantien verzichtet. Stattdessen stehen langfristige Renditechancen im Vordergrund. Sie investieren dabei regelmäßig in Wertpapiere wie Fonds oder ETFs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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