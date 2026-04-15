Rigetti Computing hat sich in den letzten Tagen als echtes Highlight im RuMaS Express-Service erwiesen. Erst am Dienstagabend wurde unter dem Motto "Mit Mut zum Erfolg" von einem Volltreffer mit +22% für RuMaS-Abonnenten berichtet - doch die Erfolgsmeldung hält sich nicht lange. Bereits heute konnte die Aktie einen weiteren starken Anstieg verzeichnen und legte in der Spitze um beeindruckende 15 Prozent zu. Das auf 16,50 Euro angehobene RuMaS-Kursziel ...

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