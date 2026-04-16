EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.oekb.at/oekb-gruppe/die-oekb-ag.html
Sprache: Englisch
Ort: https://www.oekb.at/en/oekb-group/oekb-ag.html
16.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
|Am Hof 4
|1010 Wien
|Österreich
|Ende der Mitteilung
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2308184 16.04.2026 CET/CEST
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