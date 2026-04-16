Ein wahrer Paukenschlag: Tiger Gold meldet massive Goldtreffer - rückt Quinchía jetzt in die Weltklasse-Liga?

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Der Goldpreis stürmt auf 4.800 USD, während Tiger Gold am Beginn einer Neubewertung stehen könnte.

- Advertorial/Werbung - Auftraggeber Tiger Gold Corp. WKN: A41SVZ

Liebe Leserinnen und Leser,

die Nachricht, die uns heute aus dem Herzen des produktiven kolumbianischen Mid-Cauca-Goldgürtels erreichen, lassen das Herz jedes Bergbau-Enthusiasten höherschlagen. Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) setzt seinen Erfolgskurs bei der Lagerstätte Tesorito nicht nur fort, sondern untermauert eindrucksvoll, warum dieses Projekt zu den spannendsten Goldentdeckungen der aktuellen Zeit zählt.

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Auftraggeber Tiger Gold Corp. WKN: A41SVZ

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Die heute veröffentlichten Untersuchungsergebnisse liefern eindeutige Belege für die außergewöhnliche Kontinuität und Qualität des Systems. An der Spitze der Ergebnisse steht die Bohrung TSDH-78B, die sich durch einen fast unglaublichen Abschnitt von 169,7 Metern mit einem Gehalt von 0,9 g/t Gold auszeichnet. Die eigentliche Sensation liegt jedoch im Detail: Innerhalb dieses massiven Abschnitts stieß das Team auf eine hochgradige Brekzienzone von 25 Metern mit beeindruckenden 2,2 g/t Gold. Solche Gehalte in diesen Tiefen sind in Brekzien-Porphyr-Systemen absolut bemerkenswert und unterstreichen das Potenzial für eine hochprofitable Mineralisierung.

Höhepunkte

TSDH-78: 169,71 m mit 0,9 g/t Au ab 278,29 m, einschließlich

25 m mit 2,2 g/t Au und 206 ppm Mo ab 330 m,

17,1 m mit 1,5 g/t Au ab 365 m, und

10 m mit 1,4 g/t Au ab 392 m.

Warum diese Ergebnisse so wegweisend sind: Bestätigung der "Feeder-Zone": Die Bohrungen liefern entscheidende Hinweise auf die Existenz einer potenziellen "Feeder"-Struktur (einer Zuführungszone), die das gesamte System speist. Dies könnte der Schlüssel zu einer noch viel größeren, hochgradigen Entdeckung in der Tiefe sein. Geologische Präzision: CEO Robert Vallis und sein Team zeigen ein meisterhaftes Verständnis der Geologie. Die Ergebnisse bestätigen nicht nur die Ausmaße der Lagerstätte, sondern helfen dabei, die Ränder und das Zentrum des Porphyrsystems mit chirurgischer Präzision zu definieren. Volle Kraft voraus: Mit derzeit drei aktiven Diamantbohrgeräten und einem massiven 20.000-Meter-Programm ist Tiger Gold im absoluten Angriffsmodus. Dass noch zahlreiche Untersuchungsergebnisse von Tesorito, Dos Quebradas und Ceibal ausstehen, verspricht einen kontinuierlichen und spannenden Newsflow für die kommenden Wochen und Monate. Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) liefert hier weit mehr als nur Zahlen - das Unternehmen liefert den Beweis, dass Tesorito das Potenzial hat, die nächste große Goldmine in Kolumbien zu werden. Die Kombination aus massiven Mächtigkeiten, attraktiven Gehalten und einer hochprofessionellen Exploration macht Tiger Gold derzeit zu einem der dynamischsten Player im Sektor. Lesen Sie hier die Details der heutigen Sensationsmeldung



Abbildung 1 zeigt den Standort der gemeldeten Bohrlöcher, und die Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen repräsentative Schnitte durch das aktuelle Tesorito-Modell. Abbildung 5 zeigt eine Karte des Quinchía-Goldprojekts.

Schnallen Sie sich an, denn im kolumbianischen Mid-Cauca-Gürtel bahnt sich gerade etwas Unglaubliches an! Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) sorgt für Paukenschläge und lässt die Herzen von Rohstoff-Enthusiasten höher schlagen. Was ursprünglich als vorsichtiges erstes Bohrprogramm geplant war, entwickelt sich in diesem Moment zu einer Entdeckungsreise der Superlative: Das Unternehmen hat sein Bohrprogramm auf dem Zielgebiet Ceibal kurzerhand von 1.500 auf satte 5.000 Meter mehr als verdreifacht!

Dieser Schritt kommt nicht von ungefähr, denn die historischen Daten lesen sich wie ein wahrgewordener Traum für Geologen. Frühere Bohrungen haben bereits bewiesen, welches Potenzial hier im Boden schlummert. Denken Sie nur an diese Spitzenwerte:

CEDDH-001: Unglaubliche 500 Meter mit 0,5 g/t Gold direkt ab der Oberfläche!

mit 0,5 g/t Gold direkt ab der Oberfläche! CEDDH-002: Phänomenale 579,1 Meter mit 0,5 g/t Gold!

mit 0,5 g/t Gold! CEDDH-003 & 005: Weitere massive Abschnitte von über 350 bis 460 Metern, die die Beständigkeit dieses Systems untermauern.

Mit zwei Bohranlagen im Dauereinsatz und diesen fantastischen Vorwerten im Rücken wird nun gezielt der mineralisierte Korridor erschlossen, der in fast alle Richtungen noch offen ist. Wir stehen hier möglicherweise am Beginn einer Entwicklung, die die Ressourcenbasis auf dem Quinchía-Projekt in völlig neue Dimensionen katapultieren könnte. Ceibal stellt für Tiger eine aufregende Gelegenheit dar und hat das Potenzial, die bestehende Ressourcenbasis auf Quinchía erheblich zu erweitern!

Robert Vallis, Präsident & CEO Tiger Gold

Weiter fügt er hinzu:

Wir sind davon überzeugt, dass Ceibal das Potenzial für Folgebohrungen zur zukünftigen Definition einer Mineralressource bietet. Mit drei Bohranlagen, die auf Quinchía in Betrieb sind, sind wir gut aufgestellt, um Ceibal weiterhin neben unseren anderen Bohrprioritäten, darunter Tesorito und Dos Quebradas, voranzutreiben.

Ceibal: Vom Hoffnungsträger zum ultimativen Game Changer!

Die Geologie bei Ceibal ist schlichtweg atemberaubend und weist verblüffende Ähnlichkeiten mit der benachbarten Lagerstätte Tesorito auf, die bereits eine beeindruckende Ressource von 1,57 Millionen Unzen Gold vorweist. Doch Ceibal schickt sich an, eine eigene Erfolgsgeschichte zuschreiben!

Historische Bohrungen haben bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, in welche Dimensionen wir hier denke müssen: Sensationelle Abschnitte wie 500 Meter mit 0,5 g/t Au direkt von der Oberfläche weg (CEDDH-001) oder fast 580 Meter mit 0,5 g/t Au (CEDDH-002) sind absolute Ansagen an den Markt. Solche Ergebnisse lassen das Herz jedes Gold-Investors höherschlagen und unterstreichen, dass wir hier nicht nur von Potenzial sprechen - wir sprechen von einer völlig neuen Liga für Tiger Gold!

Quinchía Gold Project Deposits and Prospects, Quelle: Unternehmensnews vom 17.03.2026

Mit der geballten Erfahrung echter Branchen-Profis im Rücken sind CEO Robert Vallis und sein Team sicher: Das, was wir bisher bei Ceibal sehen, könnte nur die Spitze des Eisbergs sein! Wir könnten hier unmittelbar davorstehen, ein gewaltiges porphyrisches Goldsystem zu entschlüsseln, das das Potenzial hat, die gesamte Region nachhaltig zu prägen.

Der schlafende Riese: Die Suche nach dem "Motor" des Goldes

Besonders spannend für weitsichtige Anleger: Wir sprechen hier nicht nur von oberflächlichen Funden. Der eigentliche "Motor" des gesamten Systems - der verursachende Intrusivporphyr - wurde bisher noch gar nicht durchteuft! Das bedeutet: Das Beste könnte uns erst noch bevorstehen. Das aktuelle, massiv erweiterte Bohrprogramm ist präzise darauf ausgelegt, die Kontinuität dieses gewaltigen Korridors zu untermauern und den direkten Weg für eine zukünftige, bahnbrechende Mineralressource zu ebnen. Tiger Gold ist dabei, das Puzzle eines echten Gold-Giganten zusammenzusetzen!

Historische Volltreffer: Ein Fundament aus purem Potenzial

Was Ceibal so einzigartig macht, ist die beeindruckende Erfolgsquote der Vergangenheit. Bereits zwischen 2021 und 2022 lieferte ein früheres Programm auf über 5.433 Metern Ergebnisse, die in der Branche für ungläubiges Staunen sorgten. Diese historischen Highlights sind das Sprungbrett für den heutigen Erfolg:

CEDDH-001: Sensationelle 500 Meter mit 0,5 g/t Gold - und zwar direkt von der Oberfläche an!

Sensationelle mit 0,5 g/t Gold - und zwar direkt von der Oberfläche an! CEDDH-002: Ein wahrer Marathon-Abschnitt von 579,1 Metern mit 0,5 g/t Gold, inklusive hochgradiger Spitzen von bis zu 1,5 g/t Gold !

Ein wahrer Marathon-Abschnitt von mit 0,5 g/t Gold, inklusive hochgradiger Spitzen von bis zu ! CEDDH-003: Massive 466 Meter mit 0,4 g/t Gold, die die Beständigkeit des Systems beweisen.

Massive mit 0,4 g/t Gold, die die Beständigkeit des Systems beweisen. CEDDH-004: Beeindruckende 362 Meter mit 0,4 g/t Gold ab einer Tiefe von nur 2 Metern.

Diese Zahlen sind mehr als nur Statistik - sie sind der Beweis für ein Goldsystem von gewaltigen Ausmaßen, das jetzt mit aller Kraft und modernster Technik voll erschlossen wird!

Abbildung 2: Ceibal Target Area Plan Map Quelle: Pressemitteilung 17.03.06

Ein geologischer Fingerabdruck der Extraklasse

Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Das Zielgebiet Ceibal deckt sich perfekt mit einer nahezu kreisförmigen Au-Cu-Mo-Bodenanomalie, die sich über eine gewaltige Fläche von 800 x 600 Metern erstreckt. Die Parallelen zur benachbarten Lagerstätte Tesorito sind verblüffend! Wir sprechen hier von derselben erstklassigen Lage im Marmato-Störungskorridor und einer identischen, in Andesit eingebetteten Mineralisierung. Dieses besagt, aber natürlich noch nicht, dass es auch in Ceibal so sein muss. Das müssen wir bei aller Euphorie so ganz klar sagen.

Aber zum Vergleich: Tesorito beherbergt bereits eine gigantische Ressource von 104 Millionen Tonnen mit 1,57 Millionen Unzen Gold. Da Ceibal bereits jetzt einen über 300 Meter langen, nach Nord-Nordwest offenen Korridor markiert hat, ist die Vorfreude förmlich greifbar. Stehen wir hier vor dem nächsten großen Kapitel einer Erfolgsgeschichte?

Mit Präzision zur Ressourcen-Definition

Tiger Gold überlässt derzeit nichts dem Zufall. Das aktuelle Phase-1-Programm ist ein strategischer Meisterstreich, um:

Den vielversprechenden Nord-Nordwest-Korridor systematisch zu knacken. Die Kontinuität in der Tiefe zu untermauern. Die Datenbasis so zu verfeinern, dass ein noch massiveres Phase-2-Programm direkt im Anschluss gezündet werden kann!

Deep-Porphyry-Effekt: Wenn aus einer Entdeckung ein Gigant werden könnte

Doch halten Sie sich fest: Die Mobilisierung bei Ceibal ist nur ein Teil eines hochdynamischen Puzzles! Während die Bohrer bei Ceibal gerade erst warmgelaufen sind, liefern aktuelle Daten aus anderen Projektteilen Ergebnisse, die den gesamten Investment-Case auf ein völlig neues Level heben könnte. Die Strategie von Tiger Gold, mehrere Ziele parallel zu attackieren, zahlt sich jetzt voll aus!

Tiger Gold Corp. (WKN: A41SVZ) hat kürzlich Updates geliefert, die im Rohstoffsektor den Schalter umlegen: Weg von "interessant" - hin zu "tiefer, heißer, systembildend"! In der Tiefe von Tesorito taucht plötzlich eine Mineralisierung auf, die alles Bisherige in den Schatten stellt.

Die Entdeckung der "Feeder Zone": Das Herz des Systems?

Besonders das Bohrloch TSDH-71 hat fast schon für eine Sensation gesorgt! In der Tiefe wurde ein breites Intervall von fast 90 Metern mit 0,9 g/t Gold durchteuft. Doch die wahre Magie liegt in den Details:

Ein Subintervall von 16,9 Metern mit 2,3 g/t Gold , gepaart mit Kupfer und Molybdän.

, gepaart mit Kupfer und Molybdän. Ein hochgradiges Herzstück von 6 Metern mit satten 4,1 g/t Gold, 0,43% Kupfer und 302 ppm Molybdän!

Diese spezifische Signatur deutet auf eine potenzielle Feeder Zone (Zufuhrzone) hin - den "heiligen Gral" der Porphyr-Geologie! Sollte sich bestätigen, dass man hier das Zentrum gefunden hat, das das gesamte System speist, würde dies die Lagerstättenlogik auf eine völlig neue Qualitätsstufe heben. Wir sprechen hier nicht mehr nur von einer Erweiterung, sondern von der Chance auf eine massive, tiefgreifende Mineralisierung, die das gesamte Quinchía-Projekt in den Olymp der Goldentdeckungen katapultieren könnte!

Tabelle 1: TSDH-70- und TSDH-71-Assay-Ergebnisse - Die Zahlen des Erfolgs im Überblick

Quelle: Unternehmensnews vom 24.02.2026 1. Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestbohrlochlänge von 10 m bei einem minimalen längengewichteten Gehalt von 0,2 g/t Au angegeben, wobei eine aufeinanderfolgende interne Verdünnung von bis zu 10 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist.

Das Beste aus zwei Welten: Oberflächen-Power trifft auf Tiefen-Potenzial!

Als ob die Entdeckungen in der Tiefe nicht schon interessant genug wären, liefert das Bohrloch TSDH-70 ein weiteres Signal, das für die wirtschaftliche Betrachtung von Bedeutung ist. Hier wurden 79 Meter mit 0,6 g/t Gold durchteuft - und das in einer Tiefe von gerade einmal 2 Metern!

Diese oberflächennahe Mineralisierung ist ein echter Volltreffer für das Szenario eines hocheffizienten Tagebaus (Open-Pit). Es zeigt, dass das Gold bei Quinchía quasi direkt unter den Füßen der Geologen liegen könnte. Diese Kombination ist für Investoren Gold wert: Während die oberflächennahen Funde die schnelle wirtschaftliche Machbarkeit untermauern, sorgen die neuen Entdeckungen in der Tiefe für eine völlig neue geologische Dynamik.

Eine seltene Perle im Goldsektor

In der Summe präsentiert sich das Quinchía-Projekt von Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) als eine seltene Kombination, die man im aktuellen Marktumfeld kaum noch findet. Man festigt die bestehende Ressourcenbasis nahe der Oberfläche und stößt gleichzeitig das Tor zu einem potenziellen "Deep-Porphyry"-Giganten auf.

Mit dem massiv erweiterten 5.000-Meter-Programm bei Ceibal und den bahnbrechenden Erkenntnissen aus Tesorito im Rücken ist Tiger Gold auf dem besten Weg, den Goldsektor im Jahr 2026 im Sturm zu erobern. Wer auf der Suche nach echter Entdecker-Dynamik und substanziellem Wachstum ist, kommt an dieser Story aktuell nicht vorbei!

Quinchía Gold Project Deposits and Prospects, Quelle: Unternehmensnews vom 24.02.2026

Skalierbarkeit im Herzen eines Weltklasse-Gürtels

Und genau deshalb lohnt sich jetzt der Blick auf das große Bild - denn Quinchía liegt nicht irgendwo! Das Projekt befindet sich im prestigeträchtigen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens, in direkter Nachbarschaft zu den ganz großen Namen der Branche. In dieser produktiven Region entscheidet am Ende nicht die lauteste Marketing-Story, sondern die knallharte Kombination aus Skalierung, einer soliden wirtschaftlichen Basis und dem exakten Moment, in dem ein System in der Tiefe sein wahres Gesicht zeigt. Genau in diese entscheidende Phase fallen die aktuellen, brandheißen Bohrdaten!

Kontinuität der Extraklasse: 307 Meter pure Gold-Power

Dass dieses System bereits in den oberen Zonen außergewöhnliche Dimensionen aufweist, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Bohrloch TSDH-69, das im Rahmen der laufenden 10.000-Meter-Kampagne niedergebracht wurde, lieferte Ergebnisse, die die Mächtigkeit der Lagerstätte eindrucksvoll unterstreichen:

Massives Intervall: Der Bohrer fraß sich durch beeindruckende 307,1 Meter mit einem Goldgehalt von 0,7 g/t Au .

Der Bohrer fraß sich durch beeindruckende mit einem Goldgehalt von . Hochgradiger Kern: Inmitten dieses breiten Abschnitts stießen die Geologen auf eine Zone von 82,7 Metern mit starken 1,4 g/t Au.

Der strategische Vorteil liegt auf der Hand: Diese Resultate bestätigen nicht nur die enorme Ausdehnung der Mineralisierung, sondern zementieren auch das Vertrauen in das geologische Modell. Tiger Gold beweist hier mit jedem Meter, dass Quinchía das Potenzial hat, einer der nächsten großen Goldproduzenten der Region zu werden.

Die Zeichen stehen auf Wachstum - die Bohrgeräte laufen, die Daten begeistern und der Weg nach oben scheint für Tiger Gold weit offen zu sein!

Plankarte der Bohrlöcherkragen und Schnittpositionen (1.135 m über dem Meeresspiegel des Blockmodells)

Wirtschaftliche Kennzahlen und strategisches Wachstum

Die operative Stärke von Tiger Gold spiegelt sich in der parallelen Bearbeitung mehrerer Zielzonen wider. Während zwei Bohrgeräte bei Tesorito die Ressourcenbasis festigen, hat ein drittes Gerät bereits die Arbeit auf dem Ziel Dos Quebradas aufgenommen. Das gesamte Projekt steht auf einem felsenfesten wirtschaftlichen Fundament: Die aktuelle vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zeigt eine Robustheit, die ihresgleichen sucht!

Besonders beeindruckend ist die Hebelwirkung: Schon bei einem Goldpreis von 2.650 USD weist das Projekt einen Nettobarwert (NPV) von 534 Millionen USD nach Steuern auf. Klettert der Goldpreis auf 4.500 USD, springt dieser Wert laut Modell auf über 1.700 Millionen USD. Angesichts eines aktuellen Goldpreises um 4.800 USD wird klar: Hier schlummert ein wirtschaftlicher Gigant!

Ausblick: Ein Feuerwerk an Neuigkeiten

Anleger dürfen sich in den kommenden Wochen auf einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss freuen. Die Bohrungen laufen auf Hochtouren, und die Ergebnisse weiterer Löcher stehen unmittelbar bevor. Tiger Gold verfolgt ein klares Ziel: Die bestehenden Ressourcen systematisch aufzuwerten und Quinchía mit Vollgas in Richtung einer Machbarkeitsstudie zu führen. Für Investoren markiert diese Phase einen entscheidenden strategischen Wendepunkt!

Research trifft Realität: Kursziel +217%!

Die operative Dynamik bei Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) bleibt auch Profi-Analysten nicht verborgen. Nur wenige Tage nachdem ein unabhängiger Research-Report das Unternehmen erstmals mit einem "BUY"-Rating und einem Kursziel von 2,60 CA$ eingestuft hat, liefert das Team im Wochenrhythmus die operativen Belege für diese Bewertung.

Das Analysten-Votum von SCP Equity Research unterstreicht das signifikante Aufwärtspotenzial im Gold-Sektor:

Attraktive Bewertung: Ausgehend von einem Kurs um 0,82 CA$ (April 2026) impliziert das Kursziel ein explosives Potenzial von über +217% !

Ausgehend von einem Kurs um 0,82 CA$ (April 2026) impliziert das Kursziel ein explosives Potenzial von ! Konservative Kalkulation: Bemerkenswert ist, dass diese Prognosen das volle Potenzial der neuen Tiefenbohrungen möglicherweise noch gar nicht vollständig abbilden.

Quelle: SCP Equity Research

SCP Resource Finance: Expertise und fundierte Analyse

Das Kursziel und die aktuelle Investmentthese zu Tiger Gold basieren nicht auf flüchtigen Schätzungen, sondern auf einer detaillierten Analyse von SCP Resource Finance. Das spezialisierte Research- und Investmenthaus ist aus dem legendären Haus Sprott Asset Management hervorgegangen und hat sich weltweit einen Namen als Instanz für den Rohstoff- und Bergbausektor gemacht.

Was das Research von SCP so wertvoll macht, ist die tiefgreifende Expertise hinter den Zahlen:

Branchenfokus: SCP bewertet Explorer, Entwickler und Produzenten nach strengsten fundamentalen, technischen und geologischen Kriterien.

SCP bewertet Explorer, Entwickler und Produzenten nach strengsten fundamentalen, technischen und geologischen Kriterien. Expertise aus der Praxis: Viele Analysten bei SCP kommen direkt aus der operativen Praxis. Ein Paradebeispiel ist der Head of Research North America, Brandon Gaspar . Als professioneller Geologe mit 14 Jahren Branchenerfahrung - unter anderem beim Branchenriesen Goldcorp - bringt er die nötige fachliche Tiefe mit, um Projekte wie Quinchía präzise einzuordnen.

Viele Analysten bei SCP kommen direkt aus der operativen Praxis. Ein Paradebeispiel ist der Head of Research North America, . Als professioneller Geologe mit 14 Jahren Branchenerfahrung - unter anderem beim Branchenriesen - bringt er die nötige fachliche Tiefe mit, um Projekte wie Quinchía präzise einzuordnen. Analytische Tiefe: In einem Sektor, in dem qualifizierte Analystenabdeckung oft rar gesät ist, bietet diese fundierte Studie einen verlässlichen Referenzpunkt. Wenn Experten mit diesem Hintergrund ein derart deutliches Aufwärtspotenzial identifizieren, unterstreicht dies die außergewöhnliche Qualität des Portfolios.

Strategisches Highlight: Ein weit fortgeschrittener Gigant

Ein entscheidender Faktor für Investoren ist der Reifegrad des Projekts. Im Gegensatz zu riskanten "Grassroots"-Projekten befindet sich Quinchía bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Das bedeutet für Tiger Gold: Das Risiko ist durch umfangreiche Vorarbeiten bereits signifikant reduziert.

Beeindruckende Ressourcenbasis: Tiger Gold baut bereits jetzt auf einem massiven Fundament auf:

Über 2 Millionen Unzen: Nachgewiesene Mineralressourcen gemäß dem strengen NI 43-101 Standard bilden den Kern.

Nachgewiesene Mineralressourcen gemäß dem strengen NI 43-101 Standard bilden den Kern. 2,5 Millionen Unzen Gesamtinventar: Inklusive rund 500.000 Unzen an historischen Ressourcen verfügt Tiger Gold über ein gewaltiges Asset.

Inklusive rund 500.000 Unzen an historischen Ressourcen verfügt Tiger Gold über ein gewaltiges Asset. Erfolgreiche Testphase: Dass es sich hier nicht um Spekulation handelt, belegen die bereits abgeschlossenen Testbohrungen - das Gold ist da, und es ist in beachtlichen Mengen vorhanden!

Strategische Lage in bester Nachbarschaft

Quinchía liegt im Epizentrum des ergiebigen Mid-Cauca-Gürtels, einer Region, die für ihre Multimillionen-Unzen-Vorkommen weltberühmt ist. Tiger Gold befindet sich hier in bester Gesellschaft, direkt neben namhaften Akteuren wie Collective Mining (Guayabales-Projekt) und Aris Mining (Marmato-Mine).

Diese Nachbarschaft ist kein Zufall - sie ist die Bestätigung, dass Tiger Gold auf dem besten Weg ist, den nächsten großen Meilenstein in Kolumbien setzen zu können!

Timing ist alles!

Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) agiert aus einer Position der absoluten Stärke. Mit einem voll finanzierten Bohrprogramm, einer klaren Expansionsstrategie und der konsequenten Risikominimierung steuert das Unternehmen zielgerichtet auf den nächsten großen Meilenstein zu. Die nächsten Impulse stehen unmittelbar bevor und könnten als starker Katalysator für die weitere Kursentwicklung dienen.

Selten war die Chance so greifbar, bei einem potenziellen Weltklasse-Projekt von Anfang an dabei zu sein. Die Bohrköpfe glühen - die Reise hat gerade erst begonnen!

(Quelle: Tiger Gold)

Ein Standort der besser kaum sein könnte: In Gesellschaft von Gold-Giganten

Selbst im rohstoffreichen Kolumbien gilt der Mid-Cauca-Distrikt als das wichtigste Gold- und Kupfergebiet des Landes. Diese prominente Lage sorgt dafür, dass Quinchía innerhalb der Branche bereits als einer der kommenden Eckpfeiler der nationalen Goldproduktion gefeiert wird.

Die Bedeutung dieses Gürtels kann kaum überschätzt werden. Die Liste der Entdeckungen in der direkten Nachbarschaft liest sich wie ein "Who is Who" der Bergbauindustrie. Um die Dimensionen zu verdeutlichen, in denen Tiger Gold hier operiert, lohnt ein Blick auf die beachtlichen Ressourcen der Umgebung:

La Colosa (AngloGold Ashanti): 28 Mio. Unzen Gold

(AngloGold Ashanti): Nuevo Chaquiro (AngloGold Ashanti): 7 Mio. Unzen Gold

(AngloGold Ashanti): Marmato-Mine (Aris Mining): 6 Mio. Unzen Gold

(Aris Mining): Buriticá-Mine (Zijin Mining): 5,2 Mio. Unzen Gold

Tiger Gold positioniert sich inmitten dieses hochkarätigen Umfelds und profitiert von einer geologischen Struktur, die bereits einige der größten Goldminen Südamerikas hervorgebracht hat! Wichtig ist hierbei aber noch mal zu betonen, dass die starken Ressourcen in der Umgebung keine Erfolgsgarantie für Tiger Gold darstellen, aber die Chancen sind klar definiert.

Der strategische Vorsprung: Über 2,1 Mio. Unzen Gold schwarz auf weiß

Ein entscheidender Punkt für clevere Investoren: Tiger Gold Corp. (WKN: A41SVZ) ist kein hochspekulatives Luftschloss. Während viele Junior-Explorer auf vagen Vermutungen basieren, spielt Quinchía bereits in einer völlig anderen Liga. Das Projekt ist weit fortgeschritten und massiv "de-risked".

Aktuelle Fakten statt alter Hoffnungen:

Offizielle Bestätigung: Es liegt bereits eine Ressourcenschätzung nach dem strengen NI 43-101 Standard vor, die über 2,1 Millionen Unzen Gold ausweist.

Es liegt bereits eine Ressourcenschätzung nach dem strengen NI 43-101 Standard vor, die über ausweist. Brandaktuell: Diese Zahlen stammen vom 31. Juli 2025 - sie sind frisch und belastbar!

Diese Zahlen stammen vom - sie sind frisch und belastbar! Meilenstein erreicht: Für die Lagerstätte Miraflores wurde bereits die vollständige Genehmigung für den Untertagebau erteilt. Ein Durchbruch, von dem andere Explorer nur träumen können!

Zusatzpotenzial: Das Fundament ist erst der Anfang!

Was die aktuelle Bewertung so extrem spannend macht: Die 2,1 Millionen Unzen decken bisher erst zwei Teilgebiete (Miraflores und Tesorito) ab. Dass allein diese Areale eine solche Basis liefern, spricht für die außergewöhnliche Qualität des Bodens.

Zusätzlich warten in einem dritten Gebiet noch historische Ressourcen darauf, in die moderne Kalkulation überführt zu werden. Das bedeutet: Die aktuelle Schätzung ist lediglich das amtlich bestätigte Fundament - das wahre Ausmaß des Quinchía-Giganten wird gerade erst Schicht für Schicht freigelegt!

Mit einer Kombination aus Weltklasse-Lage, bereits bestätigten Millionen-Unzen-Vorkommen und einem massiven Bohrprogramm, das gerade die nächste Stufe zündet, bietet Tiger Gold eine Investment-Story, die im aktuellen Goldmarkt ihresgleichen sucht. Der Countdown für den nächsten großen Sprung läuft!

(Quelle: Tiger Gold)

Wachstum mit Substanz: Warum 495.000 Unzen Gold noch als "Trumpf" in der Hinterhand liegen

Ein besonders spannender Aspekt der Investment-Story von Tiger Gold (WKN: A41SVZ) ist das beeindruckende Understatement des Managements. Während andere Explorer jede vage Vermutung aufblähen, verfolgt Tiger Gold eine betont seriöse Strategie, die für echte Werthaltigkeit steht. Zusammen mit den historischen Daten beläuft sich das Gesamtinventar bereits auf über 2,5 Millionen Unzen Gold - ein massiver Schatz, auf dem das Unternehmen nun systematisch aufbaut!

Das versteckte Potenzial von Dos Quebradas

Das Management hat sich bewusst dazu entschieden, die 495.000 Unzen an historischen Schätzungen noch nicht in die offizielle NI 43-101-Ressource aufzunehmen. Das ist kein Mangel, sondern ein strategischer Vorteil für Anleger:

Geplante Aufwertung: Es gilt als extrem wahrscheinlich, dass diese knapp halbe Million Unzen durch die aktuellen Bohrungen bei Dos Quebradas in den "offiziellen" Status hochgestuft werden.

Es gilt als extrem wahrscheinlich, dass diese knapp halbe Million Unzen durch die aktuellen Bohrungen bei Dos Quebradas in den "offiziellen" Status hochgestuft werden. Raum für massive Überraschungen: Die historischen Daten basieren auf nur 19 Bohrlöchern. Da die Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch zur Seite hin völlig offen ist, schlummert hier das Potenzial, in den bisher ungetesteten Zwischenräumen auf weitaus mehr Gold zu stoßen!

Das Ressourcen-Upgrade als neuer Kurstreiber?

Für weitsichtige Investoren ist diese Ausgangslage schlichtweg ideal: Tiger Gold besitzt die realistische Chance auf eine massive Erhöhung der bestehenden 2,1 Mio. Unzen Gold, ohne überhaupt ein völlig neues Gebiet suchen zu müssen. Allein durch die Validierung bereits bekannter Zonen kann die Ressourcenbasis förmlich explodieren!

Das Fazit ist klar: Tiger Gold startet nicht bei Null, sondern auf einem gigantischen Fundament. Mit jedem Bohrmeter, der aktuell bei Ceibal, Tesorito und Dos Quebradas in die Tiefe geht, wird dieser Goldschatz vergrößert, aufgewertet und für den Markt sichtbarer gemacht.

Liebe Leserinnen und Leser, wir blicken hier auf ein Unternehmen, das operativ liefert, geologisch begeistert und finanziell auf einem Goldberg sitzt, der gerade erst sein wahres Gesicht zeigt. Die Zeichen stehen auf Ausbruch - begleiten Sie Tiger Gold auf diesem spektakulären Weg!

(Quelle: Tiger Gold)

Der ökonomische Fahrplan: PEA bestätigt gewaltiges Profitabilitätspotenzial

In einem dynamischen Gold-Bullenmarkt wie dem jetzigen sind es oft genau diese "Ressourcen-Upgrades", die bei Small-Cap-Minenwerten für explosive Neubewertungen sorgen. Tiger Gold positioniert sich hier als Unternehmen, das lieber durch handfeste Ergebnisse in der Tiefe überzeugt als durch reine Spekulation an der Oberfläche.

Während viele Explorer noch Jahre davon entfernt sind, überhaupt über die Wirtschaftlichkeit nachzudenken, hat Tiger Gold für die Lagerstätten Miraflores und Tesorito bereits die PEA (Preliminary Economic Assessment) in der Tasche - der wichtige erste Nachweis der Machbarkeit ist also bereits CHECK! Damit hat das Unternehmen die erste große Hürde zum Status eines Produzenten genommen und arbeitet bereits mit einer konkreten strategischen Blaupause für den Erfolg.

Warum Tiger Gold aktuell eine außergewöhnliche Bewertungschance bietet

An dieser Stelle wird die Investment-Story für strategische Anleger besonders interessant. Die derzeitige Bewertung von Tiger Gold (WKN: A41SVZ) spiegelt noch lange nicht die wahre Qualität des Quinchía-Projekts wider. Dies eröffnet ein exklusives Zeitfenster für Investoren, die fundamentale Werte erkennen, bevor der breite Markt nachzieht.

Zwei Faktoren begünstigen diese Unterbewertung:

Aufbau des Bekanntheitsgrades: Als frisches Unternehmen am Markt ist Tiger Gold noch eher unbekannt. Doch die aktuelle News-Pipeline sorgt dafür, dass sich dieser Zustand gerade rasant ändert. Der "Kolumbien-Abschlag": Politische Verunsicherungen der Vergangenheit haben viele Investoren vorsichtig werden lassen. Doch die Realität bei Tiger Gold zeigt: Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und Genehmigungen werden erteilt!

Die Chance für antizyklische Anleger

Genau hier liegt Ihre Chance! In Kombination mit einem Goldpreis, der im Frühjahr 2026 die Marke von 4.800 USD/Unze erreicht hat, entsteht eine massive Diskrepanz zwischen dem inneren Wert des Unternehmens und seinem Börsenkurs. Wer den "Kolumbien-Faktor" richtig einordnet, erkennt die Gelegenheit, erstklassige Gold-Ressourcen zu Preisen zu erwerben, die in anderen Regionen längst der Vergangenheit angehören.

In einem Gold-Superzyklus, in dem viele etablierte Werte bereits neue Höchststände markiert haben, bietet Tiger Gold eine seltene Konstellation. Die aktuelle Phase des "De-Risking" und der Ressourcenerweiterung ist der ideale Einstiegszeitpunkt. Mit dem Rückenwind eines starken Goldpreises und einer prall gefüllten News-Pipeline könnte Tiger Gold genau die Art von "Early-Stage"-Story sein, die Anleger suchen.

Die Welt schaut auf Gold - doch die klugen Köpfe schauen auf Tiger Gold

Besuchen Sie auch die Webseite von Tiger Gold Corp. Anleger sollten die vollständigen und ausgewogenen Informationen in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf Sedar+ lesen, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

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Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 16. April 2026 erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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