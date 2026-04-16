Zumindest eine Stabilisierung. Nach dem Absturz der Software-Aktien wie Servicenow, SAP oder Nemetschek zeichnete sich zuletzt eine (leichte) Gegenbewegung ab. Gut möglich, dass die Börse mögliche Risiken für die Geschäftsmodelle der Software-Unternehmen durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) für ausreichend genug berücksichtigt sieht. Die Aktie von Nemetschek war im Bereich der Unterstützungslinie von 55 Euro angekommen und hat dort, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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