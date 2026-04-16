Die Berichterstattung über Rigetti Computing, ein kalifornisches Unternehmen mit Spezialisierung auf Quantencomputer, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des RuMaS Express-Service. Seit dem 31. März wurde bereits fünfmal über das Unternehmen berichtet, die Gründe dafür sind einleuchtend. Erst gestern Abend wurde das Kursziel für Rigetti Computing erneut angehoben. Im Tagesverlauf konnte die Aktie ein Hoch von nahezu 18,00 Euro verzeichnen und ...

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