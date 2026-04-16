Wattwil - Der Verbundwerkstoff-Spezialist Gurit hat im ersten Quartal 2026 insgesamt weniger umgesetzt, der Umsatz im fortgeführten Geschäft nahm aber zu. Der bisherige Ausblick auf das Gesamtjahr wird unter Vorbehalt bestätigt. Der Gruppenumsatz sank zwischen Januar und März um 10,9 Prozent auf 75,9 Millionen Franken, wie Gurit am Donnerstagabend bekanntgab. Dabei haben sich Währungseffekte deutlich niedergeschlagen: In Lokalwährungen hätte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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