EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sparkasse KölnBonn
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Sparkasse KölnBonn bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026
Ort: https://www.sparkasse-koelnbonn.de/jahresabschluss
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sparkasse KölnBonn
|Hahnenstraße 57
|50667 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.sparkasse-koelnbonn.de
|Ende der Mitteilung
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2310454 17.04.2026 CET/CEST
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