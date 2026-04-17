Die RWE-Aktie war der DAX-Überflieger des ersten Quartals. Mit einem Kursplus von gut 27 Prozent hängte der Energieversorger sogar Siemens Energy ab und markierte im März ein neues 14-Jahres-Hoch. Doch am Freitag dreht die Stimmung: Die Aktie steht auf dem vorletzten Platz im DAX, nur Mercedes-Benz performt derzeit noch schlechter.Der Grund für den plötzlichen Kursrückgang um rund drei Prozent liegt in London. Britische Medien, darunter die Financial Times, berichten über Pläne der Regierung, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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