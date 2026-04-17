Erst 2023 haben die Japaner den e:Ny1 auf den Markt gebracht, steht das E-SUV schon wieder vor dem Aus. In Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und der Schweiz ist der e:Ny1 von der Hersteller-Website verschwunden. In Frankreich und Österreich ist er noch konfigurierbar, wie etwa InsideEVs und Autocar berichten. Das E-SUV mit dem etwas sperrigen Namen war als kompaktes Modell für Europa konzipiert und sollte gemäß der Honda-Hoffnungen "die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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