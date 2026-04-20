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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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20.04.26 | 21:21
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AMERICAN AIRLINES GROUP INC10,340-4,75 %
APPLE INC231,75+0,94 %
AST SPACEMOBILE INC68,20-6,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC792,60+0,74 %
INTEL CORPORATION55,57-4,54 %
JPMORGAN CHASE & CO268,10+1,69 %
MARVELL TECHNOLOGY INC126,56+6,57 %
META PLATFORMS INC568,90-2,75 %
SALESFORCE INC158,00+2,08 %
TRAVELERS COMPANIES INC257,40+0,82 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC84,20-2,77 %
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