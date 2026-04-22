Stein am Rhein - Phoenix Mecano hat im ersten Quartal 2026 etwas mehr Umsatz erzielt als ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang hingegen ging eine Spur zurück. Der Gewinn wiederum nahm unter dem Strich zu. Die Dividende soll trotz eines Gewinnrückgangs im Jahr 2025 leicht erhöht werden. Der Bruttoumsatz legte um 2,2 Prozent auf 201,0 Millionen Euro zu, wie der Komponenten- und Gehäusehersteller am Mittwoch mitteilte. In Lokalwährung ergab sich gar ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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