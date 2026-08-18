Stein am Rhein - Phoenix Mecano hat mit Blick auf den Umsatz und die Auftragslage ein leicht positives erstes Halbjahr hinter sich. Dafür erholte sich das operative Ergebnis deutlich. Getragen wurde die Entwicklung von der Sparte Industrial Components. Beim Ausblick bleibt das Unternehmen unkonkret. Der Bruttoumsatz der Gruppe stieg im ersten Semester 2026 um 2,3 Prozent auf 389,2 Millionen Euro, wie der Komponenten- und Gehäusehersteller am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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