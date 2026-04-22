Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696/ WKN 555869, Börsenkürzel: PGN) hat heute beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Kommanditaktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten, so paragon in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de