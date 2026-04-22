Die Stellantis-Marke Opel hat mit dem GSE 27FE den Prototyp ihres Rennwagens für die Gen4-Generation der Formel E vorgestellt. Ab er kommenden Saison folgt die deutsche Marke bekanntlich intern auf DS. Es ist genau einen Monat her, als Stellantis die lange erwartete Marken-Rochade für sein Formel-E-Engagement verkündet hat: DS zieht sich nach vielen Jahren aus der elektrischen Formel-Rennserie zurück, Opel steigt mit einem Werkseinsatz stattdessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net