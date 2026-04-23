Ebikon LU - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist im ersten Quartal 2026 zwar nur leicht gewachsen, hat sich aber bei der Profitabilität deutlich verbessert. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt. In der Berichtswährung Franken nahm der Umsatz zwar um 5,1 Prozent auf 2,59 Milliarden Franken ab, wie der Innerschweizer Konzern am Donnerstag bekannt gab. In Lokalwährungen stieg er hingegen um 1,7 Prozent. Dabei hätten alle Regionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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