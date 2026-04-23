Genf - Der Warenprüfkonzern SGS hat im ersten Quartal 2026 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Dabei trugen insbesondere Akquisitionen zum Plus bei, während das organische Wachstum sich minimal abschwächte. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt. Der Umsatz von Januar bis März lag bei 1,75 Milliarden Franken, wie der Genfer Konzern am Donnerstag mitteilte. Das sind 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Organisch, also bereinigt um Währungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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