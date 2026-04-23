Genf - Der Warenprüfkonzern SGS hat im ersten Quartal 2026 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Dabei trugen insbesondere Akquisitionen zum Plus bei, während das organische Wachstum sich minimal abschwächte. Die Ziele für das laufende Jahr wurden derweil bestätigt, ebenso die «Strategy 27». Der Umsatz von Januar bis März lag mit 1,75 Milliarden Franken auf einem Rekordniveau, wie der Genfer Konzern am Donnerstag mitteilte. Das sind 3,9 Prozent mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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