Trotz mancher Rückschritte gibt es auch konkrete Fortschritte für den Umbau der Energiewirtschaft hin zu heimisch verfügbaren Erneuerbaren Energien. "Zentraler Hebel ist die Flexibilisierung bislang starr gehandhabter Regeln beim Netzanschluss", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. "Indem sich mehr Anbieter Netzzugänge teilen dürfen, wird der Ausbau Erneuerbarer Energien, insbesondere von Grünstromspeichern, messbar beschleunigt werden." Das Instrument sind Flexible Connection Agreements (FCAs). "Diese flexiblen Netzanschlussverträge sorgen dafür, dass gerade Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher schneller ans Netz gelangen können", so Lemcke-Braselmann. "Bestehende Engpässe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de