Chinas Solarindustrie hat unter der Federführung von Trina Solar, JA Solar und Jinkosolar ihren ersten auf TOPCon-Technologien ausgerichteten Patentpool ins Leben gerufen, um die Lizenzvergabe zu vereinfachen, Streitigkeiten zu reduzieren und die Koordinierung im Bereich des geistigen Eigentums im In- und Ausland zu stärken. von pv magazine Global Chinas Photovoltaik-Industrie hat offiziell ihren ersten Patentpool ins Leben gerufen - ein Schritt, der die Art und Weise, wie geistiges Eigentum entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Landes lizenziert und durchgesetzt wird, neu gestalten könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland