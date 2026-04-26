Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr wurde im RuMaS Express-Service ein Short-Trade auf die Mutares-Aktie vorgestellt: "Mutares spezialisiert sich auf die Übernahme von Unternehmensteilen großer Konzerne sowie von Firmen in schwierigen Umbruchphasen. Das Ziel besteht darin, durch gezielte Sanierungsmaßnahmen das Entwicklungspotenzial dieser häufig wenig profitablen Unternehmen auszuschöpfen und sie nachhaltig auf Erfolgskurs zu bringen. Seit dem Jahreshoch ...

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