Die Halbleiter-Rally hat auch deutsche Aktien mitgerissen. LPKF Laser ist in der vergangenen Woche um fast 40 % nach oben geschossen. Bei Süss MicroTec waren es immerhin 40 % seit Ende März. Doch Analysten warnen! Geht der Rally die Luft aus? Noch viel Luft nach oben hat die Aktie von Power Metallic Mines. Analysten sehen 150 % Kurspotenzial. Auch die Rohstoffaktie sollte von der explodierenden Nachfrage nach Halbleitern profitieren. Denn in Kanada ist man auf große Mengen Kupfer gestoßen. Und ohne Kupfer läuft bei Halbleitern und in vielen anderen Branchen bekanntlich gar nichts. Daher ist Power Metallic Mines auch ein Übernahmekandidat.Den vollständigen Artikel lesen ...
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