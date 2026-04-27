Anzeige
Mehr »
Montag, 27.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheimer Infrastrukturplay: 40 MW aktiv, 1 GW in Sicht - das steckt hinter dem Bitzero-Infrastruktur-Push
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 645000 | ISIN: DE0006450000 | Ticker-Symbol: LPK
Xetra
24.04.26 | 17:35
15,650 Euro
+6,46 % +0,950
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
LPKF LASER & ELECTRONICS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LPKF LASER & ELECTRONICS SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,70015,95007:17
15,70015,95007:17
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
LPKF LASER & ELECTRONICS
LPKF LASER & ELECTRONICS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LPKF LASER & ELECTRONICS SE15,650+6,46 %
POWER METALLIC MINES INC0,741-0,27 %
SUSS MICROTEC SE69,90+0,79 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.