Die ThyssenKrupp-Aktie bleibt weiterhin hoch volatil. Nach einem Anstieg auf rund 12 € fiel sie bis März wieder auf 7,20 €. Mittlerweile erholte sie sich wieder und steht am Montag aktuell bei 9,05 €. Besitzt sie weiteres Potenzial und was sollten Anleger beachten? Verhandlungen gehen weiter Bei den zurzeit laufenden Verhandlungen mit Jindal über einen Kauf oder Einstieg der Stahlsparte gibt es bisher immer noch keine Klarheit. Anfangs war ein Abschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de