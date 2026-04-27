Anzeige
Mehr »
Montag, 27.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der AI-Boom braucht günstigen Strom - Diese Aktie hat ihn
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
27.04.26 | 20:37
71,32 Euro
+1,26 % +0,89
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
71,2271,2620:40
71,2371,2720:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DOMINOS PIZZA INC
DOMINOS PIZZA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DOMINOS PIZZA INC283,00-9,87 %
GE VERNOVA INC952,80-2,80 %
INTEL CORPORATION71,32+1,26 %
NUTRIEN LTD61,36+0,43 %
QUALCOMM INC127,62+0,41 %
TEXAS INSTRUMENTS INC229,05-3,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC40,560+2,45 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.