Die Börsen befinden sich seit Wochen in einem turbulenten, wenngleich auch widersprüchlichen Marktumfeld. Der Nasdaq 100 markierte zuletzt mit über 27.300 Punkten ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig bestehen enorme geopolitische Unsicherheiten, die Staatsverschuldung explodiert und die internationalen Spannungen in der Zoll- und Handelspolitik sind nach wie vor ungelöst. In dieser Zeit kennt der Rohstoffpreis von Wolfram nur eine Richtung: aufwärts. Der gängige Referenzpreis für das Metall notierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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