Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG hat einen holprigen Start ins 2026 hinter sich. Der Umsatz ging wie erwartet zurück. Bei der Marge gelang allerdings eine Verbesserung. Der Umsatz sank zwischen Januar und März um 4,2 Prozent auf 714 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Preisentwicklung von Kunststoff nahm der Umsatz allerdings nur um 0,2 Prozent ab. Analysten hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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