Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungsspezialist SIG ist im ersten Halbjahr 2026 trotz schwieriger Marktbedingungen organisch leicht gewachsen und hat die Margen gesteigert. Für das zweite Halbjahr zeigt sich das Management relativ optimistisch. Auch die Anleger reagieren erfreut. «Die Margensteigerungen werden sich im zweiten Semester fortsetzen», sagte der seit März amtierende CEO Mikko Keto am Dienstag in einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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