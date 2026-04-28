Gegenwind für Tech-Aktien könnte von OpenAi kommen. Ein Bericht des WSJ belastet die Futures am Morgen. OpenAI hat demnach zuletzt eigene Ziele bei Nutzerwachstum und Umsatz verfehlt. Das nährt intern Zweifel, ob das Unternehmen seine enormen Ausgaben für Rechenzentren dauerhaft stemmen kann. Finanzchefin Sarah Friar soll gegenüber Führungskräften Sorge geäußert haben, OpenAI könne künftige Compute-Verträge nicht bedienen, falls die Erlöse nicht schnell genug wachsen. Auch der Verwaltungsrat prüft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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